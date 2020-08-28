Ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri de hiperaktivite sorunu yaşayan çocuğunun okul hayatının başlaması ile evde ders çalıştırmanın verdiği zorluklardır. Bu zorlukların olabildiğince kolay aşılmasını sağlamak ve onun okul yaşamında daha başarılı olmasına yardımcı olmak için nelerin yapılması gerektiği hakkında bir takım bilgilere sahip olmak ebeveynler ve çocuklar için daha faydalı olabilir. Peki hiperaktif çocuğa nasıl ders çalıştırılır? Ders çalıştırırken ne yapmak gerekir? İşte çocuğunuzun evde daha kolay ders çalışmasını sağlayacak bazı ipuçları…

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu (DEHB) çocuklarda aşırı hareketlilik, dikkatinin aniden dağılması, dürtüsel davranışlar, sosyal hayatı ve toplum içinde iletişim sorunları ve okuldaki başarısını etkileyen karmaşık bir nürogelişimsel bozukluktur.

HİPERAKTİF ÇOCUĞUN TİPİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hiperaktivite sorunu yaşayan çocuklar sürekli hareket halinde görünürler. Yerlerinde uzun süre sabit durmakta zorlanırlar. Bu hareketlilik yaşlarına ve gelişim düzeyine uygun olmayabilir. Bulundukları sınıf veya oda içerisinde sürekli dolaşırlar. Oturmak zorunda kaldıklarında ayaklarını, ellerini sürekli hareket ettirir ve sesler çıkarıp gürültü yaparlar.

Bu tip davranışlar birçoğumuzda görülebileceği gibi özellikle çocuklarda da görülebilir. Ancak her aceleci, dikkatsiz, hareketli çocuğa dikkat eksikliği bozukluğu ve hiperaktif teşhisi koymak yanlıştır. Uzmanlar, DEHB tanısı koymak için bazı ölçütlerden yola çıkarlar.

Bir uzmanın, çocukta hiperaktif ve dürtüsellik tanısı koyması için belirtilerden en az altısının birden fazla ortamda görülmesi gerekir. Bununla birlikte yedi yaşından önce çıkması da kişide hiperaktivite sorunu olduğunu düşündürebilir.

Hiperaktif ve dikkat eksikliği olan çocuklarda okul öncesi ve sonrası aşırı hareketlilik fark edilir şekilde ön plana çıkar. Akademik hayatında başarısızlık ve sürekli uyarılmak zorunda kalınabilir. Çocuk normal zekaya bazen de normalden üstün zekaya sahip olmasına rağmen derse kendini veremediğinden başarısızlık gösterebilir ve bu durum çocuğunun özgüvenini de olumsuz etkileyebilir.

Çocuğu hiperaktivite sorunu yaşayan ebeveynler bu durumu idare etmekte aşırı zorlanırlar. Özellikle okul döneminde konsantre olmalarını sağlamak, ders çalıştırmak sabır gerektirebilir. Ancak hiperaktivite bozukluğunun nörolojik bir bozukluk olduğu unutulmamalıdır. Bu davranışlar çocuğun kontrolünde olmayan davranışlar olduğundan ona dikkatsiz, tembel, vurdumduymaz gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Bu çocukların öğretmenleri de bu konuda donanımlı olmalı ve uygun davranabilmelidir.

Hiperaktif çocuklar, doğru ve güvenilir bir ortam sağlandığında okulda başarı oranları da artmaktadır. Ebeveynlerin özellikle ders çalıştırırken doğru yaklaşması, karşılıklı motivasyon sağlanarak çocuğun daha kolay adapte olmasına yardımcı olunabilir.

EBEVEYNLER DERS ÇALIŞTIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

* Çocuğunuzun problemsiz bir okul hayatı için tercih edeceğiniz okul ve öğretmen büyük önem taşır. Disiplinli, kuralcı, yüksek akademi başarısı hedefleyen okullar bu çocuklar için uygun olmayabilir.

* Ailenin okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olması gerekir.

* Ebeveynler evde ders çalıştırırken onlara karşı sabırlı olmalı, öfkeli ve fevri davranmamaya özen gösterilmelidir.

* Ders çalıştırırken masa üzerinde yalnızca ders gereçleri bulunmalı, ders çalışmadan önce tüm hazırlıkların önceden yapılması gerekir.

* Etrafta TV, müzik sesi, telefon, oyuncak gibi dikkatini dağıtacak tüm eşyalardan uzak durması sağlanmalıdır.

* Ders konularını çok fazla tekrar etmek gerekebilir.

Ona destek olduğunuz ve kolaylık sağladığınız takdirde problemlerini daha rahat çözmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede kendine güveni ve motivasyonu artabilir.

* Eğer unutkanlık sorunu çok sık yaşıyorsa kasti yapmadığını unutmamanız gerekir. Unutmamasını sağlayacak çözümler, stratejiler geliştirilebilir.

* Çok uzun anlatmaktan kaçının ve söylediklerinizi tekrar ettirin.

* Konuşurken göz teması kurmaya özen gösterin. Kolay anlaşılan, detaysız ve kesin bilgiler sunun. Dolaylı ve uzun anlatımlar karşısında kafası karışabilir ve anlamakta zorluk çekebilir.

* Okuldan geldiklerinde çantasını düzenlemesi için yardımcı olun.

* Odasının duvarına takvim asarak, gideceği yerleri, yapılacak işleri, ödevlerini o takvime yazmasını sağlayın ve siz takipte kalın.

* Okul malzemelerinin akşamdan hazırlamasını isteyin.

* Okulla sürekli iletişim halinde olunmalı öğretmenle sürekli görüşmeler yapılması gerekir. Sınıftaki kurallar çocuk için zorlayıcı olabilir. Ebeveynlerin çocuklarına destek olması ve rehberlik etmesi onun için daha faydalı olacaktır.