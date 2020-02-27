Ortalama olarak yeni doğan her 350 erkek bebeğin 1'inde gözlenebilen ve nadiren aynı ailenin birden fazla üyesinde de görülebilen doğumsal bir bozukluk olan hipospadias hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Hipospadias nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Halk arasında peygamber sünnetli ya da doğuştan yarım sünnetli diye adlandırılan ve bir gelişim bozukluğu olan hipospadias nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

HİPOSPADİAS (PEYGAMBER SÜNNETLİ) NEDİR?

Halk arasında peygamber sünnetli ya da doğuştan yarım sünnetli diye adlandırılan hipospadias, erkek çocuklarda, yeni doğanlarda dış cinsel organlarda bir gelişim bozukluğudur.

Hipospadias doğumsal (konjenital) bir kusurdur. Penis erkek bir fetüste geliştikçe, bazı hormonlar üretra ve sünnet derisinin oluşumunu uyarır. Hipospadias, bu hormonların etkisinde bir arıza meydana geldiğinde ortaya çıkar ve üretranın anormal şekilde gelişmesine neden olur. Çoğu durumda hipospadiasın kesin nedeni bilinmemektedir. Bazen hipospadias genetiktir. Ancak çevresel faktörler de rol oynayabilir.

HİPOSPADİAS BELİRTİLERİ

– İdrar kanalının (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride olması

– Penis başının yassılaşması

– Sünnet derisi (prepusium)’nin penis başının alt yüzünde oluşmaması (doğuştan yarım sünnetli)

– Ereksiyon durumunda penisin aşağıya doğru kıvrılması

– Hipospadiaslı çocukların karşıya doğru işeyememeleri tersine ayaklarına doğru işemeleri. Bu durum ayakta çiş yapmak yerine oturarak çiş yapma mecburiyeti doğurur.

– İdrar kanal açıklığı çok geride olanlarda erişkin yaşa kadar ameliyat edilmezlerse cinsel fonksiyon bozukluklar ortaya çıkabilir.

HİPOSPADİAS TEDAVİSİ

Hipospadiasın tedavisinde amaç, ameliyatla anormalliğin düzeltilmesi ve penisin normal şekle getirilmesidir. Yegane tedavi cerrahi operasyondur. Hipospadias ameliyatları teknik incelik ve özel uzmanlık gerektirir. Bu nedenle ameliyatın deneyimli çocuk üroloğu ya da çocuk cerrahları tarafından yapılması gerekir. Operasyonda penisin aşağıya doğru kıvrılmasına neden olan -kordi- adı verilen fibrotik bant temizlenerek penis ereksiyona geldiğinde aşağı doğru kıvrılmayacak şekilde düzleştirilir.

İdrar kanalının açıldığı noktadan penisin ucuna kadar olan eksikliğini tamamlamak üzere yeni idrar kanalı oluşturulur. Yassılaşmış halde bulunan penis başı (glans)’na doğal konik şekli verilir. Yani sonuçta estetik ve fonksiyonel açıdan kabul edilebilir bir penis şekli oluşturulur.

Hipospadiasın bir çok tipinde eksik idrar kanalının oluşturulması amacıyla sünnet derisi kullanıldığı için bu malzemenin sünnet yapılarak harcanmaması gerekir. Yani sünnet yapılmamalıdır!