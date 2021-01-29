Hira’nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir’le gerçekleşti

Yeni Mahalle’de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir’e gezmek isteyen kızı Hira’nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir yaptı. 10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta kardan Anıtbakir yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da ortaya çıkardı.

İnşaat işçisi baba Karahan, “Kızımın kuzeni Anıtkabir’e gitmişti. Telefonda kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara’dan dönünce kızım ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı. Keşke ben de gidebilsem, Ata’mın yerini görmek istiyorum. Kızım da bana ‘baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bana da bu sefer Anıtkabir yap’ dedi. Ben de iş olmadığı için evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için aslanlı yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir’e götüremedim” dedi.

“TEK HAYALİM ANITKABİR’İ GÖRMEK”

Anıtkabir’i görmeyi çok istediğini anlatan 3’üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise, “Kuzenim başarılı olduğu için okul onu Anıtkabir’e gezmeye götürmüştü. Ben de benim için resim çekmesini istemiştim. Resimleri görünce çok sevindim. Tek hayalim Anıtkabir’i görmek. Ancak maddi imkansızlık ve pandemi nedeniyle babam beni götüremiyor. Babam bu isteğimi kardan aslanlı yol ve Anıtkabir’i yaparak bana büyük bir sürpriz yaptı. Çok mutluyum bu soğuğa rağmen babam bu istediğimi gecesini gündüzünü katarak beni mutlu etti” diye konuştu

Hira Karahan, bir gün mutlaka Anıtkabir’e gideceğini söyledi. (İHA)