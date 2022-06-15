Hırsızlar insafa geldi! Çaldıkları tarihi eseri bıraktılar

Büyükada'nın şiirlere konu olan Viranbağ bölgesinde 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen üzüm teknesi kayboldu. Üzüm teknesinin kaybolduğu ise iki hafta sonra fark edildi. Tarihi miras olduğuna ilişkin sosyal medyadan paylaşılan mesajlar hırsızları insafa getirdi. Üzüm teknesi bir evin bahçesine bırakıldı.

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Standart boyut

Büyükada’nın tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Viranbağ bölgesinde, bağcılık kültürünün son eserlerinden olan üzüm teknesi hırsızlar tarafından çalındı. Mustafa Nuri Devres Vakfı’na ait 1 ton ağırlığında, 1 metre 80 santim boyutundaki üzüm teknesinin yerinde olmadığı 2 hafta sonra fark edildi.

Tarihi eser niteliğindeki üzüm teknesinin çalındığı yetkililere bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da duyuruldu. Üzüm teknesi günlerce arandıktan sonra, Adalar Belediyesi ekipleri tarafından Nizam Mahallesi’nde bir bahçede bulundu.

Bahçeden taşınarak, koruma altına alan tarihi eserin yeniden Viranbağ’daki Mustafa Nuri Devres Villası’na taşınmasına karar verildi.



“BURADAN NELER ALINDI NELER”

Tarihçi Murat Devres, hırsızlık olayının Viranbağ’da son 40 yıldır süregelen yağmalama sürecinin son örneği olduğunu belirterek, “En kısa zamanda bu alanın koruma altına alınarak, restore edilmesini ümit ediyoruz” dedi.

Devres, Adalar Müzesi’nde Viranbağ’ın önemi ve üzüm teknesinin değeri hakkında konferans verdiğini, 30 kişilik bir ekiple de yerinde inceleme yaptıklarını ifade etti. Konferanstan 2 hafta sonra üzüm teknesinin kaybolduğunu söyleyen Devres, “Çok üzüldük. Buradan neler alındı neler” diye konuştu.

“ÖNEMSENDİĞİNİ ANLAYINCA GERİ GETİRMİŞ”

Üzüm teknesinin kaybolduğunu ilk fark eden yüksek mimar Korhan Gümüş ise “Geçen pazar günü buraya misafirlerimle gittim. Misafirlerime, ‘Size çok güzel bir şey göstereceğim. İnanamayacağınız bir şey. Burada bir üzüm teknesi var’ dedim. Bir baktım yok, gitmiş. Bunun üzerine sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımlar yaptım. Viranbağ’a adını veren üzüm teknesinin kaybolduğunu duyurdum. Sonra Nizam Mahallesi’nde bir bahçeye taşındığını söylediler. Götüren kişinin üzüm teknesi olduğunu bilmediğini tahmin ediyorum. Çünkü önemsendiğini duyunca buraya geri getirmeyi düşünmüş” dedi.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise, “Adalar’da bu tür şeyler çok oluyor. Çok kısa sürede sivil toplumun uyarısıyla harekete geçtik, eser bulundu. Şu an koruma altında. Bir plaket hazırlayarak tekrar yerine koyacağız ki, tarihi tamamlamış olalım” dedi. (DHA)