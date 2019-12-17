Hırsızlar kabloları çaldı, 6 aydır dünyadan kopuklar

Telefon kablolarının sık sık çalındığı Elbistan'ın Aksakal Mahallesi sakinleri, GSM şirketlerinin baz istasyonu kapsamları dışında kalmasıyla da altı aydır dünya ile bağları kopuk vaziyette hayatlarını devam ettiriyor.

“MAĞDUR VE PERİŞAN DURUMDAYIZ”

Mahallede yaklaşık 6 aydır telefon sorunu yaşandığını belirten Aksakal Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan Sözcüye konuştu. Daha önce de kabloların 3 kez çalındığını söyleyen Doğan, “Mahallemizde 6 aydır telefon hatları kesildi. Dünya ile bağlantımız yok. Burada cep telefonları da çekmiyor. Şu anda çok mağdur ve perişan durumdayız”

“YOLUMUZ DA YOK”

Köylerinde doğru düzgün bir yolun olmadığını söyleyen Muhtar Doğan, “Bizim yolumuz da yok. Daha önce defalarca söylememize rağmen bir türlü yapmadılar. Bizler Alevî köyüyüz. Bizim altımızda ki köyün her türlü alt yapısını, yolunu yaptılar fakat bizim köye gelince durdular. Bu konuda birçok makama başvuruda bulunduk. Fakat olumsuz yanıt aldık. İletişimimiz yok. Yarın bir ölümüz olsa sesimizi nasıl duyuracağız” diye konuştu.

“TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI”

Konuyla ilgili harekete geçen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Öztunç'un verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Elbistan Aksakal mahallesinin telefon kabloları sık sık kimliği belirsiz kişilerce çalınmaktadır. GSM operatörleri ise baz istasyonu olmadığından Aksakal mahallesi ile birlikte 6 mahallede kullanılamıyor. Telefon kablolarının çalınması ve cep telefonlarının kullanılamaması nedeniyle mahalle halkı, altı aydır dünya ile bağı kopuk bir şekilde yaşamaktadır. Mahallelinin ilgili kurum ve GSM operatörleri nezdindeki başvuruları sonuçsuz kalmıştır. Buna istinaden, teknoloji çağının zirvesine çıkılan bir dönemde 6 ay boyunca insanları dünya ile iletişimsiz bırakmak sizce ne kadar doğru bir davranıştır? Bu mahalledeki telefon kablolarının yerin altından geçirilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mıdır? Söz konusu mahallenin altı aydır yaşadığı telefon sorunu ne zaman çözeceksiniz?”