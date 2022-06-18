Hırsızlar şaşkın: Çalınan binlerce arı evlerine geri döndü
İngiltere’de yaşanan tuhaf bir hırsızlık olayının kahramanı arılar oldu.
İngiltere'nin Cornwall bölgesinde beş arı kovanı içinde çalınan binlerce arı, uçarak evlerinin yolunu bulmayı başardı.
Bölgedeki bir arı yetiştiricisinin kovanlarını çalan hırsızlar sürpriz bir durumla karşılaştı. Kovanlardaki 400 binden arının büyük bölümü uçarak çalındıkları yere geri döndü.
Bölgedeki rakip bir arı yetiştiricisinden şüphelendiklerini söyleyen yetkililer, arıların “evlerine” geri dönmeye başlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Yetiştiricilerden Kathrin Barnes, dönen arıların yeni kovanlara konduğunu belirterek “Arılar bir milden daha yakın mesafede evlerine dönebilir. Hepsinin kokuyu takip ederek geri döneceğini umuyoruz” dedi.