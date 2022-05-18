Hırsızlar, tapınaktan çaldıkları hazineyi geri getirdi: Korkunç kabuslar görüyoruz

Hindistan’da bir Hindu tapınağındaki hazineleri çalan hırsızlar kötü bir sürprizle karşılaştı.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir Hindu tapınağından değerli eşyalar çalan hırsızların hayatı kabusa dönüştü. Hırsızlar “her gece korkunç kabuslar gördüklerini” belirttikleri bir notla beraber hazineleri tapınağa geri bıraktı.

Hindu tanrısı Vişnu'nun vücut bulmuş hali olarak görülen Lord Balaji için yapılan 300 yıllık tapınaktan geçen hafta heykelcikler ve değerli eşyalar çalan hırsızlar, notlarında, o günden beri kabusların peşlerini bırakmadığını ifade etti.

Polis, hırsızların çaldıkları eşyaları önceki gün tapınak rahibinin evinin yanına bıraktığını duyurdu. Hırsızların bıraktıkları notta tapınaktan kendilerini affetmesini istediği kaydedildi.

Notta, “Uyuyamıyoruz, yemek yiyemiyoruz, huzurlu yaşayamıyoruz. Korkunç rüyalardan bıktık ve eşyalarınızı geri getiriyoruz” ifadeleri yer aldı.