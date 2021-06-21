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Hırvat sarayının bahçesinde 4. yüzyıla ait kalıntılar keşfedildi

Hırvat sarayının bahçesinde antik nekropol bulundu. Arkeologlar devasa seramik kavanozlara gömülü 4. yüzyıla ait iskeletleri ve pek çok seramik parçayı inceliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:52, 21/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Hırvat sarayının bahçesinde 4. yüzyıla ait kalıntılar keşfedildi

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada, Dalmaçya kıyılarındaki Hvar adasında 17. yüzyıldan kalma barok tarzı bir yapı olan Radošević Sarayı’nın ön cephesindeki kalıntıları ortaya çıkardılar. Uzmanlar, mezarların son derece iyi korunmuş olduğunu ve birçoğunun küçük seramik testiler, madeni paralar ve mutfak eşyaları gibi mezar eşyaları içerdiğini belirttiler.

ÇALIŞMALAR 2 AY SÜRDÜ

Uzmanlara göre seramik çömleklere gömülme o dönemlerde yaygındı ve hatta bu durum özellikle ölen bebekler ve çocuklar için özellikle uygulanıyordu. Radošević Sarayı’nın toprakları altında gömülü bulunan kalıntıların ölüm yaşları ise henüz belirlenmedi. Arkeolojik danışmanlık firması Kantharos tarafından yürütülen kazılar iki ay sürdü. Araştırma ekibi toplamda 65 metrekarelik bir alanda, bazıları birden fazla kişinin kalıntılarını içeren 20 mezar buldu.

Kazı ayrıca, 5. yüzyılın sonlarına ait bir yerleşim merkezinden kaldığı düşünülen bir şehir kapısı ile 2. yüzyıldan kalma duvar kalıntılarını da gün yüzüne çıkardı.

OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE KORUNMUŞ

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, “Bu nekropolisi özellikle vurgulayan şey, olağanüstü korunmasının yanı sıra çok değerli ve eksiksiz mezar buluntuları. Mezarların çoğu bir veya daha fazla seramik testi, kandil, cam şişe, kaplar, para ve diğer küçük mutfak eşyaları ile süslenmiş” dedi.

Kazıdan elde edilen bulgular, bölgesel geç antik seramik üretimine işaret ediyor. Ekip, “Hvar’da şimdiye kadar bulunan tüm geç antik yaşam izleri arasında, burası gerçekten en önemli ve en zengin site” dedi.

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