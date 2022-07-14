Hitler’in saati açık artırmada… 70 milyon lira bekleniyor

Hitler'e ait olan ve bir Fransız askeri tarafından dağdaki sığınağından yağmalanan saat, açık artırmada. Alman diktatörün adının baş harflerini taşıyan saatin 3,4 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon liraya) satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde bir Fransız askeri tarafından dağdaki sığınağından yağmalanan Hitler’e ait altın bir saat, müzayedede satışa çıkıyor.

İsviçreli lüks saat üreticisi LeCoultre tarafından üretilen saatin üzerinde Nazi liderinin baş harfleri, Swastika ve Alman imparatorluk kartalı yer alıyor. Aynı zamanda üç tarih yazıyor: Hitler’in doğum günü, Almanya şansölyesi olarak atandığı tarih ve Nazi partisinin 1933 seçim zaferinin tarihi.

Saatin Hitler’e 1933’te Almanya şansölyesi seçildikten sonra liderliğini yaptığı Nazi partisi tarafından verildiğine inanılıyor.

Saatin, 4 Mayıs 1945’te, Hitler’in güney Almanya’nın Bavyera kentindeki Berghof’taki dağ evinden bir Fransız askeri tarafından alındığı belirtiliyor. Hitler ise bundan sadece beş gün önce Berlin’deki sığınağında intihar etmişti.

İLK DEFA SATIŞA ÇIKIYOR

Şimdi saat, ABD’nin Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayedeleri’nde satışa çıkıyor. Müzayede evinin başkanı Bill Panagopulos, bir Hitler saatinin daha önce hiç halka açık olarak satışa sunulmadığını söyledi:

“Saat, muhtemelen 1933’te Almanya şansölyesi yapıldıktan ve esasen ülke yönetiminin her yönü üzerinde tam yetki kazandıktan sonra Hitler’e verildi. Büyük olasılıkla da Nazi partisi tarafından, başarısının tanınması ve partiyi iktidara getirdiği için teşekkür olarak verildi. Kesinlikle eşsiz bir parça! Müzayedede şimdiye kadar sunulan başka bir Hitler saati olmamıştı ve örneğimiz kesinlikle sağlam bir kökene sahip. Daha önce onun sofra takımlarından, kıyafetlerinden, mobilyalarından yüzlerce parça sattık. Ama bir saat neredeyse her şeyden daha kişiseldir.”

“NAZİ DİKTATÖRÜNÜ YÜCELTMEYİ AMAÇLAMIYORUZ”

Fransız askeri Çavuş Robert Mignot, alayı Marche du Tchad birliği ile Berghof’u bastıktan sonra nöbeti aldı. Amerikan birliklerinden kısa bir süre önce geldiler ve konutun yakın zamanda terk edilmiş olduğunu gördüler. Askerler daha sonra sırt çantalarında taşıyabildikleri her şeyi yağmaladılar.

Mignot saati Fransa’ya getirdikten sonra, torunu onu açık artırmaya çıkaran kuzenine sattı.

Panagopulos, açık artırmanın Nazi diktatörünü yüceltmeyi amaçlamadığını da vurguladı: “Şimdiye kadar, yaşamış en kötü adama saygıyla sunmuyoruz.”

Saatin bileşenleri LeCoultre’dan olmasına rağmen, cihazın montajı ve gravürü, Royal Court of Bavyera’nın resmi saat tedarikçisi Andreas Huber tarafından tamamlanmış gibi görünüyor. Müzayede evi, Jaeger-LeCoultre’nin saatle ilgili hiçbir kaydının olmadığını, Huber’in savaş zamanı belgelerinin ise fabrikalarının 1944’te bombalanıp yakılmasıyla kaybolduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir İkinci Dünya Savaşı'nda kilit rol oynayan Rolex saat rekor fiyata alıcı buldu

İlginizi Çekebilir Johnny Depp'in makas elleri açık artırmada