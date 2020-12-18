Hobi olarak başladı… Şimdi Avrupa’dan sipariş alıyor

Tunceli'de yaşayan Ayten Yeşiltaş, pandemi sürecinde yeğenlerine evde kullanılmayan bez ve eşyalardan bez bebek yapmaya başladı. Yeşiltaş, ürettiği bez bebekleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Siparişler almaya başlayan Yeşiltaş, bütün gününü bez bebek yapımına ayırmaya başladı. Paylaşımlara devam eden Yeşiltaş, Almanya ve İngiltere’den sipariş almaya başladı.

“SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DAHA ÇOK ÜRETTİM”

Pandemi döneminde yeğenleriyle evde otururken artık ip ve kumaşlardan bebek yapmaya başladığını dile getiren Yeşiltaş, şu şekilde konuştu:

* Bu süreçte üretimlerim daha fazla artmaya başladı. Anneannelerimiz bize çocukken bunları yapıyordu. Onlar ahşap kullanıyordu. Ben de ip ve bezleri kullanıyorum. Otantik oluşu daha çok ilgi çekti. Bizim de çocukluğumuzdan bildiğimiz oynadığımız bebekler. Bez oldukları için daha sağlıklı. En azından kimyasal madde yok içinde. Çocukların daha çok kullanabilecekleri bir ürün.

“ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN SİPARİŞ ALIYORUM”

Ürettiği bebekleri sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra Avrupa ülkelerinden sipariş aldığını belirten Yeşiltaş, şunları söyledi:

* Çok güzel yorum ve beğeniler aldım. Sonra Londra’dan, Almanya’dan siparişler gelmeye başladı. Pandemi sürecini böyle güzel ve keyifli bir şekilde değerlendirdim. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Maddi olarak da bir katkı sağlıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında bazı arkadaşlarım da gelip bana yardım ediyor. Hem eğleniyoruz hem üretiyoruz.

* Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum. Herkesin bir el becerisi kesinlikle vardır. Kendilerine boş zaman yaratıp bir şeyler yapabilirler. Böyle bir bebeği yapmak benim bir saatimi alıyor. Sıfır maliyetli bir ürün. (DHA)