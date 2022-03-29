Hobi olarak başladı, yurt dışına açıldı! Siparişlere yetişemiyor

Hakkari'de yaşayan ahşap ustası Rauf Şirin, hobi olarak başladığı ahşaptan hediyelik ürünlerle büyük ilgi görüyor. En çok İstanbul'dan sipariş aldığını belirten Şirin, Irak'a da sipariş gönderdiğini söyledi.

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Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Üçyan köyünde oturan ahşap ustası Rauf Şirin, kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede ahşaptan yaptığı ürünlerle büyük ilgi görüyor.

Evinin bir bölümünü atölye olarak kullanan Şirin, hobi olarak başladığı ahşaptan masa, sehpa, kalemlik ve hediyelik eşyaları satarak geçimini sağlıyor.

30 yaşındaki Rauf Şirin, “Bu işe merakla başladım. Şimdilerde ise arılar için güzel kovanlar, kalemlik gibi birçok ürün yapıyorum. Televizyon masasına güzel desenler yapıyorum. Yaptığım malzemelerin yüzde 90’ını ceviz ağacından yapıyorum. En çok İstanbul’dan siparişler geliyor. Irak’a da gönderiyorum. Bu işte kendimi daha çok geliştirmek istiyorum” dedi. (İHA)

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