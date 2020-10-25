Hobisi şampiyon yaptı

Başak Erdal 42 yaşında ve başarılı bir iş insanı. Boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı atletizm ve dağcılıkta uluslararası başarılara imza attı ve Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı...

Muğla'da yaşayan iş insanı Başak Erdal uçurtma sörfü, atletizm ve dağcılıkta ulusal-uluslararası yarışmalarda aldığı dereceler Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. 42 yaşındaki Erdal spora nasıl başladığını şöyle anlattı: “Önce hobi olarak başladım. Ardından hedefimi büyüttüm. Uçurtma sörfünde geçen yıl Türkiye şampiyonu oldum.

Atletizmde ise yine geçen yıl Romanya'daki Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda 2000 metre engelli ve 800 metrede Balkan Şampiyonu oldum. Kaya tırmanışları da yapıyorum. Heyecan ve adrenalin neredeyse bende oradayım.”

Son olarak 4 Mayıs 2019 tarihinde Almanya'da Strongman Run yarışmasına katılan Erdal, sıfır derece soğukta 10 bin kişinin katılıp sadece 4 bin kişinin bitirebildiği parkuru 135. sırada bitirdi. Başak Erdal “Bu tür sporlara yönelmek isteyenlere elimden gelen yardımı ve desteği vermeye hazırım” dedi.

Antrenmanları aksatmıyorum

Başak Erdal başarısının sırrının düzenli olarak antrenman yapmak olduğunu söylüyor. Kaya “Her gün yaklaşık 3-4 saat spora vakit ayırıyorum. Ardından işime gidiyorum. İşi ve sporu bir arada yapmayı başarıyorum. Her zaman sağlıklı kalmak adrenalin ve heyecan içinde olmak insanı mutlu yapıyor. İnsanların hedeflerinin peşinde koşmaları gerek” dedi.