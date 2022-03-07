Hobisini kazanca dönüştürdü! Yaptıklarını görenler hayran oluyor

Tokat'ta memur emeklisi Eftal Yıldız, atık malzemelerden yaptığı maket evlerle birer sanat eseri ortaya çıkartıyor. 1980'li yıllarda ilk yaptığı maket eve bir gurbetçinin 100 dolar verdiğini söyleyen Yıldız, şimdi hobisini kazanca dönüştürerek sipariş üzerine maket ev yapıyor.

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Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 2015 yılında emekli olan evli ve dört çocuk babası Eftal Yıldız (61), boş zamanlarını değerlendirmek için maket ev yapmaya başladı.

Çamlıca Mahallesi’nde evinin yanındaki depoyu atölyeye çeviren Yıldız, pandemi döneminde atölyesine kapandı.

Kısa sürede atık malzemeler kullanarak birbirinden güzel yüze yakın maket ev yaptı. Köpük malzemeler, tahta çay karıştırıcı, karton, ahşap, folyo, renkli kağıtlar kullanan Yıldız, atık malzemelerden adeta bir sanat eseri ortaya çıkardı.

Günün büyük bir kısmını atölyesinde geçirmeye başlayan Yıldız, sergi açmayı düşünüyor.

İLK YAĞTIĞI MAKET EVE 100 DOLAR VERDİLER

Yıldız, “1980’li yıllarda kibrit çöpünden maket ev yaptım. Bir gurbetçinin o zaman hoşuna gitmişti. Para istemesem de 100 dolar vermişti. Bu hevesim oradan geliyor. Emekli olunca da bu hobimi devam ettirmeye karar verdim. Sipariş üzerinde de maket ev yapıyorum. Evlerinin fotoğrafının çekip gönderenlerin maket evini yapabilirim. Bir iki tane böyle çalışma yaptım” diye konuştu. (İHA)