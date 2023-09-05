Hollanda’dan Bursa’ya getirilen ibis kuşlarının 9 yıl sonra yavruları oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi'ne 2014 yılında Hollanda'dan getirilen saman boyunlu ibis kuşları, 9 yıl sonra ilk kez yavru dünyaya getirdi.

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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’ne tam üye olan 206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, 73’ü kuş türü olmak üzere 968 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi tarafından 2013 yılında, kuş çeşitliliğini artırmak için Hollanda’nın Overloon kentinde bulunan Zoo Parc Overloon’dan saman boyunlu ibis kuşları istendi.

Teklif üzerine Zoo Parc Overloon yöneticileri 2014 yılında 5 saman boyu ibis kuşunu 2 bin 750 kilometre uzaklıktaki Bursa’daki hayvanat bahçesine gönderdi.



Saman boyunlu ibis kuşları Türkiye’ye geldikten 9 yıl sonra ilk kez yavru dünyaya getirdi.

Kuluçka dönemi 1,5 ay süren 2 yavru, Bursa Hayvanat Bahçesi’nin ilgi odağı oldu.

Veterinerler tarafından düzenli olarak kontrol edilen yavru kuşlara her gün tek öğün olarak, et, balık ve tavuk eti veriliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde görevli bakıcı Süleyman Doğru, “Bu kuşların bakımını yıllardır yapıyorum. Şimdi yavrularla ilgileniyorum. Kuşlarımız Bursa’ya geldikten sonra ilk kez yavruları oldu. Ayrıca bu kuşlardan Türkiye’de sadece Bursa’da bulunuyor” dedi. (DHA)