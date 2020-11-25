Hollywood efsanesi Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkileri hissediyorum

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken vaka sayısı worldometers’ın verilerine göre 60 milyonu aştı. Ülkeler birbiri ardına sıkı önlemleri devreye alırken, evde kalma çağrıları da geri döndü.



Ünlü isimler de evde geçirdikleri bu sürelerde sosyal medyayı daha aktif kullanıyor. O isimler arasında gönüllü karantinayı istikrarlı bir şekilde sürdüren Hollywood yıldızı Anthony Hopkins dikkat çekiyor.

82 yaşındaki usta oyuncu, karantinada 253 günü geride bıraktığını ifade ettiği video paylaşımında kahkalar atarken görülüyor. Hopkins, video açıklamasına ise, “Karantinada 253. gün. Yan etkileri hissetmeye başladım. Ne dersiniz?” notunu düştü.

Hopkins’in videosuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken, bir kullanıcı Kuzuların Sessizliği filmine gönderme yaparak, “Sir Anthony, Hannibal’dan Miggs’e dönüşmüş” ifadelerini kullandı.