Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hollywood efsanesi Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkileri hissediyorum
Hollywood'un efsanevi yıldızlarından Anthony Hopkins, karantinada geçirdiği 253 günün ardından paylaştığı videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sozcu.com.tr
Yaşam 25 Kasım 2020 - 16:31

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken vaka sayısı worldometers’ın verilerine göre 60 milyonu aştı. Ülkeler birbiri ardına sıkı önlemleri devreye alırken, evde kalma çağrıları da geri döndü.

Hopkins’in videodaki görüntüsü.

Ünlü isimler de evde geçirdikleri bu sürelerde sosyal medyayı daha aktif kullanıyor. O isimler arasında gönüllü karantinayı istikrarlı bir şekilde sürdüren Hollywood yıldızı Anthony Hopkins dikkat çekiyor.

Anthony Hopkins.

82 yaşındaki usta oyuncu, karantinada 253 günü geride bıraktığını ifade ettiği video paylaşımında kahkalar atarken görülüyor. Hopkins, video açıklamasına ise, “Karantinada 253. gün. Yan etkileri hissetmeye başladım. Ne dersiniz?” notunu düştü.

Anthony Hopkins.

Hopkins’in videosuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken, bir kullanıcı Kuzuların Sessizliği filmine gönderme yaparak, “Sir Anthony, Hannibal’dan Miggs’e dönüşmüş” ifadelerini kullandı.