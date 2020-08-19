Hollywood sinemasında bir Türk kızı!

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'ın yapımcısı olduğu ve Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident (Muhalif) adlı belgeselde yardımcı yapımcı olarak çalıştığını belirten Aslıgül Armağan, Sundance Film Festivali'nde ilk kez dünyaya tanıtılan yapımda görev almanın kendisi için son derece gurur verici olduğunu söyledi.

Küçük yaştan beri okumaya ve yazmaya meraklı olduğunu ve sinemanın kendisi için önemli bir iletişim aracı olduğunu dile getiren Armağan, en büyük hayalinin Türk hikayelerini, mücadelelerini, kültürünü ve bakış açılarını bir Türk sinemacı olarak dünya sahnesinde temsil etmek olduğunu vurguladı.

OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMENLE ÇALIŞTI

İngiltere'de başlayan eğitim yaşamını Amerika'da sürdürerek önemli bir kariyer fırsatı yakaladığını dile getiren 27 yaşındaki Armağan, “Tezimi teslim eder etmez Los Angeles'a taşındım. Sinema yolculuğum buraya taşınır taşınmaz başladı.

İlk stajlarım bağımsız filmlerin en büyük destekçilerinden biri olan Gunpowder & Sky ve George Clooney'nin yapım şirketi Smokehouse Pictures'da gerçekleşti. Bu şirketlerde öğrendiklerimle birlikte mezuniyetimden sonra İngiltere'nin başlıca yapım şirketi olan Working Title Films'in Los Angeles ofisinde ve MGM Studios'ta çalışmaya başladım. Daha sonra Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel ile birlikte çalışma fırsatını yakaladım” diye konuştu.

‘TÜM DÜNYADA GÖSTERİME GİRECEK’



Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini konu alan Muhalif belgeseli hakkında bilgi veren Armağan şunları söyledi:

“The Dissident, Bryan Fogel'ın Oscar kazanan belgeseli Icarus'tan sonraki ilk projesi. Ocak 2020'de Amerika'nın en büyük film festivallerinden biri olan Sundance'te yapımın ilk gösterimini gerçekleştirdik ve yapım, festivalin en iyi belgeseli olarak nitelendirildi. Pandemi dolayısıyla gecikse de belgeselimizin yıl sonuna kadar bütün dünyada gösterime gireceğinden ümitliyiz.” (İHA)