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Hollywood yasta… Robert Downey Sr. hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Robert Downey Sr. 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uykusunda son nefesini veren Robert Downey Sr., uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:15, 08/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Hollywood yasta… Robert Downey Sr. hayatını kaybetti

Hollywood dünyası efsane bir isimden gelen haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu Robert Downey Jr.’ın kendisi gibi oyuncu ve yönetmen olan babası Robert Downey Sr. 85 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Robert Downey Sr.’ın, New York’taki evinde uykusunda son nefesini verdiği öğrenildi.

Babasının ölümü üzerine sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan 56 yaşındaki Robert Downey Jr., “Babam, Parkinson hastalığıyla yıllar süren mücadelesinin ardından dün akşam uykusunda huzur içinde yaşama veda etti. O kendi bildiğini okuyan gerçek bir yönetmendi. Hep iyimser kalmayı sürdürdü. Üvey annemin hesaplamalarına göre, 2 bin yıl boyunca mutlu bir evlilikleri vardı” ifadelerini kullandı.

‘Boogie Nights’, ‘Magnolia’ ve ‘To Live and Die in LA’ gibi filmler Robert Downey Sr.’ın kariyerinde öne çıkan yapımlar olarak hafızalarda yer edindi.

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Yayınlanma Tarihi:08:10,