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Hong Kong’da corona virüsü nedeniyle kapanan hayvanat bahçesindeki pandalar 10 yıl sonra çiftleşti
Hong Kong’da corona virüsü nedeniyle kapanan hayvanat bahçesindeki pandalar 10 yıl sonra çiftleşti
Corona virüsü salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Hong Kong'taki Ocean Park’da bulunan hayvanat bahçesinde 14 yaşındaki Ying Ying ve Le Le adlı pandalar 10 yıl sonra çiftleşti.
Yaşam 9 Nisan 2020 - 15:30

Hong Kong’da bulunan Ocean Park'da hayvanat bahçesinde 10 yıldır yaşayan dev pandaları corona virüsü karantinası birleştirdi. 10 yıldır bu an için uğraşan yetkililer, Ying Ying ve Le Le'nin bir yavru pandaları olup olmayacağını ise henüz bilinmiyor. Hamilelik sürecini yakından takip edeceklerini belirten yetkililer, Haziran ayı sonlarına doğru bunun kesinleşmiş olabileceğini belirtiyor.

STRESTEN KURTULDULAR

Yetkililerin sıkı takibi altındaki pandaların corona virüsü nedeniyle 2 ay önce kapatılan hayvanat bahçesinde yalnız kaldıklarını ve stresten kurtulduklarını belirtiyor.
Hayvanat bahçesi direktörü Michael Boos, “Başarılı bir doğal çiftleşme süreci gerçekleşti. Hepimiz için son derece heyecan verici, çünkü doğal çiftleşme yoluyla hamilelik şansı yapay döllenmeden daha yüksek” ifadelerini kullandı.(İHA)

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