Hooters’tan tepki çeken kıyafet değişikliği: Kapattığı hiçbir şey yok

Dünyaca ünlü ABD’li restoran zinciri Hooters, çalışanlarının kıyafetleriyle ilgili gittiği değişiklikle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadın çalışanlarına giymeleri için yeni şortlar dağıtan firma, tasarımlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Pek çok çalışan iç çamaşırını andıran şortların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Eski şortların artık giyilmeyeceğini çalışanlara duyuran Hooters, yeni şortlarla çalışmak konusunda rahatsız hisseden elemanların istifa edebileceğini bildirdi.

Yeni kıyafet kuralını Tiktok’ta paylaşan çalışanlardan Songer isimli üniversite öğrencisi, New York Post’a yaptığı açıklamada, “Şortların artık kapattığı hiçbir şey yok. Bu yüzden Hooters kızlarının hepsi çok kızgın. 1 yıl önce işe alındığımda giymek için anlaştığım kıyafet bu değildi” dedi.