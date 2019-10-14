Hormonlu spiral nedir?

Hormonlu spiral, rahimde bulunan ve progestojen hormonunu serbest bırakan T şeklinde plastik bir aparattır. Kullanımı rahat, uzun ve etkilidir. Gebelik düşünüldüğü takdirde çıkartılabilir ve dilediğiniz zaman tekrar korunma yöntemi olarak tercih edebilirsiniz. Peki hormonlu spiral nasıl çalışır? Riskleri ve yan etkileri nelerdir? İşte hormonlu spiral ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Hormonlu spiral korunma yöntemleri arasında en yaygın ve popüler korunma yöntemidir. Nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdakilere göz atmanızda fayda var.

-Hamileliği önleyen progestojen hormonu serbest bırakarak korunma sağlar.

-Rahim boynundaki mukusu kalınlaştırmak, spermin rahimden içeri girip bir yumurtaya ulaşma riskini büyük ölçüde engeller.

-Bazen yumurtalıkların yumurta salmasını önlese de çoğu kadın yumurtlamaya devam edebilir.

NASIL TAKILIR?

Uzman kişiler tarafından, küçük T şeklindeki plastik cihaz rahme yerleştirilir. Hormonlu spiral yerleştikten sonra doğum kontrolü için başka bir yöntem uygulamanıza gerek kalmaz. Cinsel ilişkide herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Rahimde 3-5 yıl arası takılı kalabilir. Herhangi bir zaman içinde doktor tarafından çıkarılabilir.

HORMONLU SPİRAL TAKTIRMANIN FAYDALARI

-3-5 yıl kullanılabilir.

-Her gün hap kullanmayı engeller.

-Spiral çıkarıldığında doğurganlık devam eder.

-Ağrılı adet dönemleriniz varsa daha hafif ve daha kısa yaşamanıza neden olabilir

-Hormonlu spiral kullanılan diğer ilaçlardan etkilenmemektedir.

RİSKLER VE YAN ETKİLER

Düzensiz adet dönemi görülebilir ve bazı kadınlarda baş ağrısı, sivilce ve meme hassasiyeti yaşanabilir. Takıldıktan sonra ilk 20 gün içerisinde pelvik enfeksiyonlar görülebilir fakat bu ihtimal her 100 kadından 1'inde görülebilir.