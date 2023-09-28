Hoşap Kalesi restore ediliyor
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Van-Hakkari kara yolunda bulunan ve sarp kayalıklara inşa edilen Hoşap Kalesi, geçmişi Urartular dönemine kadar uzanan ve Osmanlı Devleti’ne tabi Mahmudi Beyleri’nin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle sürdürülen restorasyon çalışmalarında, kalenin tahrip olan bölümleri yeniden ayağa kaldırılıyor.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, beraberindeki yetkililerle kaleyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Balcı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kalenin turizme kazandırılacağını belirterek, “Hoşap Kalesi, Van’ın önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri. Bu kalenin restorasyonunu önemsiyoruz. Restorasyon bitince vatandaşlarımızın gezip görebileceği ve keyif alabilecekleri bir mekan olacak” dedi. (AA)