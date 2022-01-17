Hrant Dink’in sözü renge, şekle sese büründü: Hafıza Yetersiz

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, katledilişinin 15. yılında özel bir belgesel yayınlandı. Yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı Hrant Dink’in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran ‘Hafıza Yetersiz’ filmi online olarak birçok platformdan ücretsiz izlenebilir.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de katledilişinin 15. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu yıl Dink anısına özel bir belgesel yayınlandı. Hrant Dink Vakfı web sitesinde filme ilişkin şu sunum yapıldı:

“Ümit Kıvanç'ın tasarlayıp kurguladığı Hrant Dink'in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran ‘Hafıza Yetersiz' filmi, Hrant Dink'e ve sözüne yaşam alanı tanımayan ‘sistem'in nerelerde ‘hata verdiğini' gözler önüne seriyor.

Hrant Dink'i hedef haline getiren tutkusuna tanık olmaya; şu zor günlerde onun kendi sesinden dinleyeceğimiz Türkiye ve dünya hayalini bu filmde izleyebilirsiniz.”

“NEYİN KIYMETİNİ BİLEMEDİK FİLMİ”

Ümit Kıvanç hazırladığı belgesel için şunları söyledi:

“Filmin duyurusu için hazırladığım görsellerin üzerine “Hrant'ın sözü” ibaresini yerleştirdim. Bu film, Hrant'ın sözü ve onun yarattığı atmosferin görselleştirilmesidir. Şöyle bir iddiası da var tabiî: “İşte, Hrant bize bunu diyordu”yu eksiksiz ortaya koymak, yani Hrant'ın kaydedilmiş sesiyle oluşturulabilecek en özlü ve anlamlı bütünü içermek. Burada en önemli ayrıntı da, onun sözündeki nüansları atlamamak. Çünkü Hrant hem failin, hem kurbanın mirasçılarına sesleniyordu. Hattâ birine seslenirken öbürünün de işiteceğini varsayarak, kulak vermesini umarak konuşuyordu.

Daha önce yaptığım Ahmet Kaya filmini (“Uçurtmam Tellere Takıldı”) hep “biz bu adama ne yaptık filmi” diye tarif etmiştim. “Hafıza Yetersiz” filmi için de şu tarifi yapabilirim: “Neyin kıymetini bilemedik filmi”.

DİNK: “SİYAH VE BEYAZA ALIŞMIŞLAR AMA BAŞKA RENKLER VAR”



Belgesel Hrant Dink’in şu sözleriyle başlıyor:

Alışmışlar evet.. .Siyah ve beyaza alışmışlar. Tam da bunu yapmaya çalışıyorlar işte. Hrant Dink’i eğer intikamcı noktasına koyarlarsa, ben onların hasmı, düşmanı olmuş olacağım. Onlar da bundan beslenecekler. Oysa Hrant Dink öyle biri değil.

Siyah ve beyaz noktalarda durmuyorum. Hayatın başka renklerinin olduğunu biliyorum ve o renkler üzerinden de iki halkın tekrar nasıl normalleşebilir, nasıl birbirleriyle barış içinde yaşayabilir, diğer bütün kesimlerle, farklılıklarla nasıl bir arada yaşayabilir bunun çabası içerisindeyim.”