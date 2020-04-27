Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı

Hugo adlı oyun ile bir neslin adeta efsanesi olan Tolga Gariboğlu yıllar sonra tekrardan Youtube ile geri döndü.

90’ların efsanesi Hugo’nun vazgeçilmez ismi Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu Tolga Gariboğlu YouTube kanalı açtı.

UZUN SÜREDİR GÖZ ÖNÜNDE DEĞİLDİ

2008'de televizyonu bırakan Tolga Abi uzun süredir göz önünde değildi. Daha çok iş dünyasına ve işlerine kendini adayan başarılı isim son olarak bir YouTube kanalı açtı.

İlk paylaşımını yapan Tolga Gariboğlu ” Bizi Affet Öküz; Bağışla Bizi Virüs” başlığıyla bir içerik yayınladı.

İşte Tolga Abi’nin son hali: