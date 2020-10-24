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Hulusi Kentmen’in evi sanata kazandırılacak
Hulusi Kentmen’in evi sanata kazandırılacak
Yeşilçam'ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen'in Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evi, restore edilmesinin ardından sanat evi olarak hizmet verecek.
Yaşam 24 Ekim 2020 - 16:27

Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak halka hizmet verecek.

Aslına uygun şekilde yenilenecek olan binada gerçekleştirilen lazer tarama çalışması ile yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.

(FOTO: İHA)

Yeşilçam’daki babacan rolleriyle halkın sevgisini kazanan usta oyuncu Hulusi Kentmen’in evinin restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. (İHA)

 

 

Son güncelleme: 16:38 - 24.10.2020