Hulusi Kentmen’in evi sanata kazandırılacak
Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak halka hizmet verecek.
Aslına uygun şekilde yenilenecek olan binada gerçekleştirilen lazer tarama çalışması ile yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.
Yeşilçam’daki babacan rolleriyle halkın sevgisini kazanan usta oyuncu Hulusi Kentmen’in evinin restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. (İHA)