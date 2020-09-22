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Hurda parçaları ile 400 kiloluk ‘deniz kızı’ heykeli yaptı
Hurda parçaları ile 400 kiloluk ‘deniz kızı’ heykeli yaptı
Hatay'da oto ve motosiklet hurda parçaları kullanılarak yapılan 400 kilo ağırlığında 'deniz kızı' sahilde sergilenecek.
Yaşam 22 Eylül 2020 - 12:04

Reyhanlı’da yaşayan mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı bilye, yay, buji, dişli gibi oto ve motosiklet yedek parçaları ile 400 kilo ağırlığında, 2 metre yüksekliğinde ‘deniz kızı’ heykeli yaparak çalışmalarına bir yenisini ekledi.

(FOTO: DHA)

Amacının sıfır atık projesini desteklemek olduğunu söyleyen Altınorak, “Çeşitli yerlerden topladığım hurda parçaları ile heykeller yaparak sıfır atık projesine destek verdim. Bu sanatsal çalışmayı yaptım, herkes yapabilir. Çalışmalarım devam edecek” diye konuştu.

(FOTO: DHA)

SAHİLDE SERGİLENECEK

Heykelini 2 ayda tamamlandığını belirten Altınorak, deniz kızı heykelinin sahilde sergileneceğini de sözlerine ekledi. (DHA)

Son güncelleme: 12:07 - 22.09.2020
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