Hurdacı tezgahından çıkan radyo sergisi

Koleksiyoner Ahmet Ali Şağın, 35 yıl önce açtığı atölyesinde bir dönem evlerin en gözde parçası olan radyo ve gramofonları tamir ederek yeniden hayat veriyor. Ahmet Ali Şağın, Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açtığı sergisinde uzun yıllar boyunca tamir ve bakımını yaparak günümüze taşıdığı radyo ve gramofonları nostalji severlerle buluşturdu.

Şağın’ın sergisinde yer alan radyolar içerisinde çok sayıda farklı menşeideki ülkenin radyo ve gramofonları yer aldı. Sergideki en eski ürün ise 1936 yılında üretilen ABD yapımı radyo oldu.



35 YILDIR RADYO TAMİR EDİYOR

Koleksiyoner Ahmet Ali Şağın, “35 yıldır radyo, televizyon tamircisiyim. 2010 yılından bu yana sergiler açıyorum. Şu an için 300'den fazla radyo ve gramofonum var. Ayrıca iki binden fazla plak arşivim var. Bu durum benim için küçük yaştan itibaren başlayan bir merak. Bu cihazların bakımı ciddi anlamda zor. Bu radyolar bir zamanların en nadide parçalarıydı. Tek haberleşme aracıydı. Şimdi ise hepsi çatı aralarında, bodrum katlarında, hurdacı tezgahlarında birer hurda oldular. Radyolar susmasın, getirsinler tamir edelim” diye konuştu.



İHA

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