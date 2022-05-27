Hurdacıdan aldığı eski arabayı elektrikli araca dönüştürdü

Yeni Zelanda’da yaşayan 63 yaşındaki Rosemary Penwarden, enkaza dönüşmüş eski bir arabayı 8 ayda baştan aşağı yeniledi. Bunun için 24 bin dolar harcayan kadın, elektrikli araç üretme konusunda kendisine ilham veren petrol şirketlerine teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni Zelanda'da 63 yaşındaki Rosemary Penwarden, enkaza dönüşmüş 29 yıllık eski bir arabayı güneş enerjisiyle çalışan elektrikli bir araca dönüştürdü.

1993 model aracı hurdacıdan alan Penwarden, arabanın motorunu elektrikli bir motorla değiştirdi, ardından da araca bataryalar yerleştirdi. Arkadaşlarının da yardımıyla 8 ayda aracı baştan aşağı yenileyen Penwarden, bunun için 24 bin dolar harcadı.

“Bunun yapılabileceğini göstermek istedim. Biraz çılgın olmak lazım” diyen Penwarden, üç yıldır aracını sorunsuz bir şekilde kullandığını belirterek kendisine elektrikli araç üretme konusunda ilham veren petrol şirketlerine de teşekkür etti. Yıllardır çevre için mücadele ettiğini belirten kadın, tümüyle güneş enerjisiyle çalışan arabasını evde şarj ettiğini anlattı.

Penwarden'a aracını dönüştürmesi için yardım eden mühendis Hagen Bruggemann, bugüne kadar sekiz arabayı elektrikli araca dönüştürdüğünü belirterek “Çevre konusunda istediğiniz kadar konuşabilirsiniz ama önemli olan uygulamaya geçmek” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Elektrikli otomobiller görücüye çıktı