Hurdacının terk ettiği hamile atı sahiplendi

Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME

Hayvan sever ve hayvan hakları savunucusu Mehtap Karabina, Alaçatı Çamlık yoldaki evinin yanında sahipsiz, başıboş bir hamile at görünce hemen korumaya aldı.

Çeşme’nin Ilıca Mahallesi’nin köklü ailelerinden olan Mehtap Karabina, hamile atı koruma altına alma sürecini ve atın dünyaya bir tay getirmesinin yaşattığı mutluluğu şöyle tarif etti: “Evimin yan tarafında bir at gördüm. At hamileydi. Hemen sahiplendim. Bir buçuk aydır bakıyorum. Dört gün önce de doğum yaptı. Seyisi ve bakıcısı var. Ben bir ameliyat geçirdiğim için tam olarak bakamıyorum. Ama yardımcılarım o kadar güzel bakıyorlar ki hiçbir eksiği yok. Yavrumuzun doğması mutluluğumuzu artırdı. Adını Esmeralda koyduk. Annesinin adı ise Fatmagül. Fatmagül çok sakin bir at. Ömrümüz olduğu ve bizde kaldığı sürece atımıza ve yavrusuna bakacağız”…

“Üzümü çok seviyor”

Atının beslenmesine de çok özen gösterdiğini anlatan Karabina, “Karpuz kabuğu, saman, yavrusuna süt yapması için üzüm, yaş meyveler, ekmek, yeşil ot gibi verilmesi gereken gıdaları veriyoruz. Üzümü çok seviyor. Özel olarak kova dolusu üzümü var. Bu bölgenin sevgilisi oldu. Komşularımız, gelip geçenler fotoğraflarını çekiyorlar. Çok ilgi çekti. İnsana çok alışkın bir hayvan” dedi.

“Birlikte çok mutluyuz”

Yeni doğan yavrunun dişi olduğunu belirten Mehtap Karabina, “Siyah da olduğu için ismini Esmeralda koydum. Yavru birazcık yaramaz. Ara sıra kaçıyor. Uzaklaşınca anne hırçınlaşıyor. Ayağıyla ‘Gel buraya’ diyor. Gece kalkıp kontrol ediyoruz. Üç tane sokak köpeğimiz bekçiliklerini yapıyor. Açık alanda olduğu için art düşünceli insanlar olabileceği düşüncesi ile köpekler yanlarına kimseyi sokmuyor. Veteriner getirerek kontrol ettirdik. Çok sağlıklı olduğunu söyledi. Yavrusu da çok sağlıklı. Artık bizim oldular. Köpeklerimizin yanında atlarımız da var. Onlarla birlikte çok mutluyuz” diye konuştu.