Hurma ağacının meyvesi olan hurma, Ortadoğu’da yetiştirilir. Meyveleri kuru veya yaş olarak tüketilen hurma, özellikle Ramazan Ayı’nda iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Ana vatanı Arap Yarımadası’nda birçok hastalığı tedavi ettiğine inanılan ve tam bir sağlık deposu olan hurma hakkında merak edilenler haberimizde… Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi geliyor? İşte cevapları…

Karbonhidrat, doymamış yağ asitleri, protein ve lif bakımından çok zengindir. Hurma ayrıca 15 farklı mineral ve C, B1, B2, A vitaminleri de içerir. Hurmanın faydaları arasında belki de en önemlisi DNA ve hücreleri yenileme özelliğidir. Çok önemli bir lif içeriğine sahip olan hurma özellikle sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Peki, hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Kansere yakalanma riskini azaltır.

– Kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden korur.

– Zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi gelir.

– Anne sütünü arttırır.

– Hafıza kaybını önler.

– Kan şekeri seviyesini dengeler.

– Göz sağlığını korur.

– Yüksek antioksidan içeriğiyle vücudu zararlı maddelerden temizler.

– Yüksek lif içeriği uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

– Kemik sağlığını korur.

– Diş çürümelerini önler.

– Düzenli tüketimi demir eksikliğini giderir.

– Karaciğeri korur.

– Sarılık hastalığındandan korunmaya yardımcı olur.

– Göz sağlığını ve göz sinirlerini korur.

– Damar sertliğine karşı koruyucudur.

– Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

– Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlar.

– Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

– Sindirim sistemini güçlendirir.

– Hurma suyunun cilt üzerinde olumlu etkileri vardır.

– Cilt tahrişlerini giderir.