Hürmetçi Sazlığı ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hürmetçi Sazlığı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.

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Cumhurbaşkanı kararına göre, Kayseri’nin İncesu ve Hacılar ilçe sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararında, “Kayseri ili, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda ekli, kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

HÜRMETÇİ SAZLIĞI HAKKINDA

Hacılar ve İncesu ilçelerinin sınırları içerisinde kalan Hürmetçi Sazlığı, 2004 yılında 9 Ramsar kriterinden birini taşıdığı için uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak tanımlanmıştır.

Deniz seviyesinden 1073 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunmaktadır.

Yaban hayatı açısından önemli olan sazlık içerisinde büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angut, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi kuş türleri gözlemlenebiliyor. (DHA)