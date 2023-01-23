Hüznün sevince dönüştüğü yer
Kolombiyalı 58 yaşındaki Alvaro, kurduğu 'oyuncak hastanesi' ile çocukların hüznünü sevince dönüştürüyor.
Cali bölgesindeki Santa Rosa Mahallesi’nde yaşayan Alvaro, 45 yıldır oyuncak tamiri yapıyor.
Alvaro, ‘hastane’ olarak tanımladığı atölyesinde steteskop ve kafasına taktığı ışıklı büyüteçle bir doktor edasında oyuncaklara yaklaşıyor ve çöpe gidecek oyuncaklara ‘cerrahi’ müdahalede bulunarak yenileyip çocukları mutlu etmeye çalışıyor.
İşte Alvaro’nun atölyesinden görüntüler…