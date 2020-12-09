Huzurevi sakinlerine duvar arkasından moral konseri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinlerine moral konseri verdi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında öğrenciler, şarkılarını huzurevinin bahçe duvarı dışındaki kaldırımda seslendirdi.

“AMACIMIZ ONLARI BİRAZ DA OLSA EĞLENDİRMEK”

Öğrencilerden Güray Bezirganoğlu, “Topluma Hizmet Dersi kapsamında böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Aklımıza önce buradaki büyüklerimiz geldi. Huzurevi müdürü ile görüştük. Pandemi döneminde amacımız onları biraz da olsa eğlendirmek, sıkıcı, monoton durumdan kurtarmak. Umarım mutlu olmuşlardır” dedi.

“BİZLER MEMNUN OLDUK”

Huzurevi sakinlerinden Ömer Karakaya ise “Uzun zamandır buradayız. Öğrencilerin bizleri ziyareti çok memnun etti. Stres atmış olduk. Kafamız yenilendi. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu. (DHA)