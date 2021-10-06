Huzurevinden dünya evine

Eskişehir Safiye-Gönül Bayar Huzurevi sakinlerinden Müyesser Yılmaz ve Arif Pazarcık çifti dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız yaptı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Safiye-Gönül Bayar Huzurevi’nde kalan Müyesser Yılmaz ve Arif Pazarcık evlenme kararı aldı. Safiye-Gönül Bayar Huzurevi kamelya salonunda çift için sade bir nikah merasimi düzenlendi.

Çiftin nikah şahitliğini ise Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız yaptı. Nikah merasimine Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Beytullah Tarhan, Huzurevi Müdürü Duran Önder, dünya evine giren çiftin yakınları, Huzurevi sakinleri ve davetliler katıldı.

Yılmaz ve Pazarcık çiftinin nikâh şahitliğini yapan Ayyıldız, evlilik cüzdanını Müyesser Yılmaz'a verdi. Nikâh sırasında duygularını dile getiren Ayyıldız, “Devletimiz her zaman yaşlılarımızın yanındadır, dünyaya huzuru inşa etmiş bir değerler manzumesinin mirasçıları olarak onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

Eskişehir Valiliği olarak Yılmaz ve Pazarcık çiftine balayı tatili hediye edildiğini ifade eden Ayyıldız gelin ve damada sevgi ve saygının hüküm sürdüğü bir birliktelik diledi.