Huzuru mağarada buldu

Bozağaç Mahallesi’ne 3 kilometre uzaklıktaki ‘Menekşe’ adı verilen mağarada yaşayan Mustafa Öztürk (60), doğayla iç içe yaşamayı çok sevdiğini, mağarada ise huzur bulduğunu söyledi.

Küçükken, ailesine ait hayvanları otlatmak için sürekli olarak Menekşe mağarası civarına geldiğini anlatan Öztürk, “Hep böyle bir yerde, yeşille ve doğayla iç içe bir yaşamın hayalini kurardım. Yıllar sonra bu hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

30 yıl önce yalnızlığı seçerek mağaraya yerleşmeye karar verdiğini belirten Öztürk, “Köylülerin hayvanlarını koyması nedeniyle Menekşe mağarası çok kirliydi. Ancak, titiz bir çalışmayla mağarayı yaşanılabilir hale getirdim. İçerisinde sobam ve yatağım var. Tüm günümü burada geçiriyorum. Kedilerim, kuşlarım var. En iyi arkadaşım onlar. Doğada huzur buluyorum” diye konuştu.

Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağladığını ifade etti.

Mağara içerisindeki havuzda balık ürettiğini ve taş oymacılığı yaparak zamanını değerlendiren anlatan Öztürk, Menekşe mağarasının içerisini oyarak desen ve resimlerle donattığını, yaptığı figürlerin yoldan geçenlerin lgisini çektiğini kaydetti.

MAĞARANIN İSMİNİ ESKİ BAKAN VERDİ

Mağaranın isminin 1993 yılında Kültür Bakanlığı yapan Fikri Sağlar tarafından verildiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

* Marangozluk mesleğimi bırakıp 1989’da bu mağarada yaşamaya karar verdim. 1993 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar buranın ismini Menekşe mağarası koydu. Yine 1993 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Halil Cin tarafından 1993 yılında mağaranın Menekşe mağarası olarak açılışı yapıldı. (İHA)