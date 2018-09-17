Hyde Park Hadi ipucu sorusu oldu! Hyde Park nerede?

Hadi yarışmasının bugün yayınlanacak yarışmadaki ipucu sorusu Hyde Park oldu. Yarışmanın severleri Hyde Park nerede merak ediyor. Peki Hadi ipucu sorusu olan Hyde Park nerede?

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Hadi ipucu sorusu açıklandı. Dünyaca meşhur Hyde Park nerede? bugününün ipucu sorusu. Hadi sosyal medya hesabından soruyu, “Haftanın ilk iş gününde ipucumuz içimizi açacak bir parktan gelsin. Belki biraz olsun pazartesi sendromumuzu alır. Fotoğraftaki Hyde Park bulunduğu yerdeki en tanınmış halka açık park. Peki nerede olduğunu biliyor muyuz?” şeklinde duyurdu. İşte Hyde Park nerede sorusunun yanıtı…

HYDE PARK NEREDE?

Hyde Park İngiltere’nin başkenti Londra’dadır.

Hyde Park 350 dönümlük alana kurulu Londra'nın merkezindeki en büyük parktır. Park da yaz konserlerine ve çeşitli etkinliklere içinde ve çevresinde yer verilmektedir. Parkın güney tarafında Kraliçe Victoria'nın ölmüş kocası Prens Albert'e yaptırdığı anıt bulunmaktadır. Anıtın karşı tarafında, çoğunlukla yazın klasik müzik konserleri için bir buluşma yeri olan Royal Albert Hall bulunmaktadır. Parkın batısında, Prenses Diana'nın Prens Charles'tan boşandıktan sonra yaşadığı Kensington Sarayı bulunmaktadır. Diana'nın anısına yapılmış şelale de burada bulunmaktadır.

Parkın kuzey doğusunda Marble Arch girişinde Marble Arch ve Speakers Corner bulunmaktadır. Marble Arch başlangıçta Buckingham Sarayına görkemli bir kapı olarak yapılmıştır ama daha sonra şimdi bulunduğu yere taşınmıştır. Speakers köşesi düşünce özgürlüğü ve açık tartışma için bir buluşma yeridir. Parkın güney doğusunda Hyde Park girişinde, çatıda manzara seyretme yerine açılan küçük bir sergi yerinin bulunduğu Wellington Arch bulunmaktadır.

Park hergün sabah 05:00 den gece yarısına kadar açıktır. Giriş ücretsizdir. En yakın istasyonlar Hyde Park Corner, Knightsbridge, Lancaster Gate ve Marble Arch'dir.