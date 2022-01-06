Hz İsa’nın doğumu Üsküdar’da kutlandı

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk’taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayini Metropolitan Emmanuel yönetti.

Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi’ne yüründü. Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için iki kişi denize atladı.

İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Emmanuel’e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan iki kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.