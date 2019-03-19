I-Kız görücüye çıktı

Ünal Yeter ve Barış Başar’ın yazdığı Saygın Delibaş’ın Yönettiği başrollerini Ünal Yeter, Barış Başar, Selin Altay ve Melisa Şalgam’ın paylaştığı İstanbul Kraliyet Tiyatrosunun yeni oyunu I-Kız izleyici ile buluştu. Beyoğlu Ortaoyuncular Ses Tiyatrosunda gerçekleşen prömiyere pek çok ünlü sima katıldı.

Ozan Güven oğlu Ali Ateş Güven, Neslihan Demir Güler-Kamil Güler, Boncuk Yılmaz- Fethi Kantarcı, Günay Karacaoğlu, Uğur Uludağ, Bihter Dinçel, Özlem Türkad, Şirin Sevinç Saraçoğlu, Müjgan Ferhan Şensoy uzun süre komedi oyununu ayakta alkışladılar.

YALNIZLIĞINA SON VERMEK İÇİN…

2030 yılında geçen oyunda kadınlarla ilişki kurmayı beceremeyen Deniz, (Ünal Yeter) yalnızlığına son vermek için yapay zekalı kadın robot (Selin Altay) sipariş verir. Ev arkadaşı Eren’in( Barış Başar) yardımları ile yapay zekalı robotu istediği gibi modelleyemeyen Deniz’in hikayesi hiç beklenmedik şekilde sonlanıyor.

Müziklerini Cem Öget’in dekor -kostüm tasarımı Gamze Kuş’un yaptığı I-KIZ, 21 Mart Akadlar Kültür Merkezi, 24 Mart Profilo Kültür Merkezi, 5 Nisan İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde izleyicisi ile buluşacak.