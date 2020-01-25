İBB ekipleri göçük altında kalan hayvanları kurtardı

Deprem bölgesine yardıma giden İBB ekipleri, Elazığ Çevrimtaş köyünde gece boyunca süren çalışmalarda yaralı bir vatandaş ile yaralı hayvan göçük altından çıkarıldı. Göçük altından kurtarılan hayvanın görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da görüntüyü sosyal medya hesabından “Ne yazık ki deprem bölgesinde çok sayıda da hayvan göçük altında kaldı. Dün gece arama kurtarma ekiplerimiz birçok noktada müdahalede bulundular” notuyla paylaştı.

158 PERSONEL 23 ARAÇ

Elazığ'ı sarsan deprem sonrası “İBB Afet ve Acil Durum Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip oluşturuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Elazığ'a toplam 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderildi.

Yardım için giden Destek Hizmetleri Lojistik ekibi ile birlikte 3 bin kişiye 2 çeşit yemek üretme kapasitesine sahip yemek tırı,1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, jeneratör gibi ekipmanlarla birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personelleri bulunuyor. İBB iştiraklerinden Hamidiye AŞ de bölgenin su ihtiyacını karşılamak üzere 1 su tankerini deprem bölgesine sevk etti.

Birkaç gün önce Tunceli'ye giderek kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını yürüten İBB İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) 6 personel, 2 araç ile Elazığ'a geçerek arama kurtarma çalışmalarına destek verme başladı.