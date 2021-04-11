İBB ekiplerinden patili dostlarımız için tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılında 148 bin 106 sokak canlısının muayene ve tedavi edildiğini açıkladı. Uzman veteriner kadrosuyla sokak hayvanlarına en iyi koşullarda bakmak için yedi gün 24 saat çalışıldığını duyuran İBB, patili dostlardan 440'ını da sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Bununla birlikte İBB hasta, yaralı ve sakat sokak hayvanlarının bakımını, modern ve hijyenik bakımevlerinde sağladı.

İBB, uzman veteriner hekimler eşliğinde hayvanların aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi, bakım ve beslenmesini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Sokak canlılarına en iyi koşullarda bakmak için yedi gün 24 saat esasıyla disiplinli bir şekilde çalışıldığını belirten İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yapılan çalışmanın verilerini de paylaştı.

Buna göre İBB: 2020 yılında 148 bin 106 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi. 39 bin 12 hayvan mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alınırken, 21 bin 36 hayvan ise kısırlaştırıldı. Toplam 44 bin 138 hayvana koruyucu aşı uygulandı.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; 2020 yılında tam 440 hayvanı sıcak yuvaya kavuşturdu. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de 655 farklı besleme noktasında 432 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı. Duyarlı belediye ekipleri tarafından, sokak hayvanlarına karşı sevgi ve duyarlılığın çocuk yaşta gelişmesi amacıyla 4 bin 729 öğrenciye eğitim verildi. Öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı. Yapılan çalışmalar takdir topladı.

474 personel sokak hayvanları için görevde

Hizmetler bununla da son bulmadı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde 6 farklı hayvan bakımevinde sahipsiz sokak hayvanlarıyla en ufak ayrıntısına kadar ilgileniyor. Sadece bakımlarını yapmıyorlar aynı zamanda onlarla oyunlar da oynuyorlar.

Dünyanın en büyük iki sahipsiz hayvan bakımevine sahip olan İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 87'si veteriner hekim olmak üzere 474 personel canla başla görevini gerçekleştiriyor. Bununla birlikte sokaktaki dostlarımıza; aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi, mikroçip ve sıcak bir yuvaya kavuşturma hizmeti de veriliyor.

Ayrıca; 1 adet Vetbüs, 1 adet Vetkabin, 1 adet Motovet, 1 adet Çiftlik Nakil Aracı, 34 adet (Minivan-Panelvan tipi) hayvan nakil aracı ile acil müdahale, veteriner kliniğine sevk etme, yerinde tedavi gibi hizmetlerle sevgi elini sokaklara kadar ulaştırmaya devam ediyorlar.