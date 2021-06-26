İBB, Haliç’te kürek yarışı düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor A.Ş.'nin düzenlediği “Haliç Kürek Yarışları”nda farklı takımlardan toplam 475 sporcu yarıştı. Sporcular, Unkapanı Köprüsü'nden Miniatürk önlerine kadar olan 4,5 kilometrelik mesafede kıran kırana mücadele verdi. “Büyükler”, “masterlar” ve “U-19” kategorilerinde yarışan takımlardan ilk 3'e girenler, madalya ve kupayla ödüllendirildi. “Büyük Erkekler” kategorisinde birinciliği kazanan Fenerbahçe B takımı ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, ikinci olan Fenerbahçe A takımı Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven'den, bronz madalya kazanan Şişecam Çayırova takımı da İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'dan aldı.

“HALİÇ'TEN BEKLENTİMİZ ÇOK FAZLA”

Madalya ve kupa töreni sonrasında konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Haliç, tam da kürek sporuna uygun. Uzun bir süredir ara verilmişti. Bundan sonra çok hızlı bir şeklide güçlendireceğiz hem federasyonumuzla hem sporun diğer bileşen kurumlarıyla. Burada tarihi kulüplerin sporcularıyla, yöneticileriyle etkin bir hale getireceğiz. Haliç'ten beklentimiz çok fazla. Karşı taraftaki doğal yapının en güzel şeklide korunması hem o tarafta Sirkeci,-Alibeyköy tramvay hattının bitmesi hem de burada birçok müzenin devreye girecek olması; Haliç Tersanesi'nde çok değerli müzeler yapıyoruz. Bir de buradan, kürek başta olmak üzere, birtakım sporları etkin hale getirdik mi; gerçekten Haliç'in dünyaya hak ettiği biçimde anlatılacağı bir dönemi hep beraber başlatmış olacağız. Dilerim ki, çok yakın bir gelecekte olimpiyatların yapıldığı bir İstanbul'da, kürek yarışlarının da Haliç'te yapılmasını hayal ediyorum.”