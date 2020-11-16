İBB ile Netflix arasında ‘Bir Başkadır’ atışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi Twitter hesabı, Netflix Türkiye'yi etiketleyerek 'Bir Başkadır' dizisinde geçen 24 numaralı otobüs hattına ilişkin açıklama yaptı.

İBB, son günlerin en çok konuşulan dizisi ‘Bir Başkadır’daki 24 numaralı otobüs hattı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Netflix Türkiye’yi de etiketleyen İBB, ‘Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor’ dedi.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan ve Netflix’te yayınlanan, Bir Başkadır dizisi ile ilgili İBB’den gülümseten bir paylaşım geldi.

İBB, resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor.

Sevgili @netflixturkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır.

Netflix Türkiye hesabı ise İBB’nin bu paylaşımına ‘Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim’ diyerek, dizide geçen bir replik ile karşılık verdi.

Y​önetmenliğini ve senaristliğini Berkun Oya’nın üstlendiği ‘Bir Başkadır’ dizisinde, Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Derya Karadaş ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.