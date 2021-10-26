İBB Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmişti, valilik o ismi reddetti

İstanbul Sultangazi’de maganda tabancasından çıkan kurşun yüzünden hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’un adı, geçtiğimiz yıl İBB Meclisi’nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda bir sokağa verildi. Ancak İstanbul Valiliği, bir yıl sonra meclis kararının uygun bulunmadığını bildirdi. Valilik kararında hiçbir gerekçe yer almadı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 16 Eylül 2020 tarihli oturumunda, Sultangazi’de 2015 yılında yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’un ismi, doğup büyüdüğü 75.Yıl Mahallesi’nde bulunan bir sokağa verilmişti.

Oybirliği ile alınan kararla ilgili o dönem Harita Komisyonu Başkanı olan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı AKP'li Mehmet Yiğit, bireysel silahsızlanmaya dikkat çekmek için bu isimlendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekmişti.

VALİLİK: UYGUN GÖRÜLMEDİ

Karar sonrası İBB, sokağa Ahmet Emre Çavuş'un adını taşıyan tabelayı astı ancak henüz valilikten karar onayı çıkmadığı için kısa bir süre sonra indirildi. Meclis kararı ile ilgili İstanbul Valiliği'nden beklenen onay yazısı bir yıl sonra 13 Ekim 2021'de geldi. Gelen karar, acılı aileyi bir kez daha yasa boğdu. Kararda “İnceleme neticesinde söz konusu meclis kararının onaylanmayı uygun görülmemiştir” denildi. İstanbul Valiliği'nin gönderdiği yazıda kararın neden uygun görülmediğine ilişkin bir gerekçe gösterilmedi.

KARAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Acılı baba Bülent Çavuş, “Alınan karar bizleri çok üzdü. Mecliste talebimiz kabul edildiğinde çok ailece çok sevinmiştik. Bireysel silahlanmaya karşı simge olan oğlum Ahmet Emre Çavuş artık ismi ile yaşayacaktı. Ancak valilikten bir yıl sonra gelen ret kararı ile tekrar yıkıldık. Biz devletimizden çok şey istemiyoruz. Zaten 17 yaşında dağ gibi evladımız toprağa verdik. Bu saatten sonra tek isteğimiz var; sayın valimizin kararını gözden geçirmesi. Oğlumuzun ismi yaşasın istiyoruz” dedi.

ZANLI HALA YAKALANAMADI

1998 doğumlu Ahmet Emre Çavuş, 11’inci sınıf öğrencisiyken 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç oldu. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 7 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Daha sonra 1.5 yıl fizik tedavi uygulandı.

21 Haziran 2017’de ameliyat için tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yattı. 2 büyük ameliyat geçirdi. Ara ara değişik hastanelerde kısa süreli tedaviler gören Ahmet Emre Çavuş, 13 Ağustos 2017’de aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ahmet Emre Çavuş’un ebeveynleri Bülent-Zeynep Çavuş kaybettikleri oğulları için 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Ahmet Emre Çavuş’u vuran zanlı hala yakalanamadı.