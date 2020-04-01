İBB, sahipsiz dostları unutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Mart tarihinden itibaren etkisi artan corona virüsü salgını sebebiyle, vatandaşların evlerinde kalmasını desteklerken, sokak hayvanlarını da unutmadı. Dışarıdaki sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelere mama yardımı yapıyor.

Corona virüsü salgını ile mücadelede sokak hayvanlarının aç kalmaması için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını arttırdı.

Sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelerde kuru mama ile besleme yapıyor. Desteğin yapıldığı başlıca bölgeler; Anadolu Yakasında; Beykoz, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Avrupa Yakasında ise Eyüpsultan, Arnavutköy, Çatalca, Silivri.

ŞEHİR MERKEZLERİNE MAMA

Ülkemizi de etkisi altına alan küresel salgın sebebiyle vatandaşların evlerinden çıkmaması, restoran, lokanta, cafe gibi yerlerin kapanması bölge halkı tarafından bakılan dostları da olumsuz etkiledi. Bu sebeple İBB, Gülhane Parkı, Sultanahmet meydanı, Karaköy Perşembe Pazarı gibi önemli meydan ve parklara da mama bırakıyor. Belgrad Ormanı bölgesindeki hayvanların beslemesi de ihmal edilmiyor. Sahipsiz hayvanlar için görev başında olan ekipler, vatandaşlardan evde kalmalarını; ama sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı unutmamalarını öneriyor.