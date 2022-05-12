İbrahim Erkal vefatının beşinci yılında Palandöken’de anıldı

Erzurum'da Palandöken Belediyesi, İbrahim Erkal'ı vefatının 5. yılında eserleriyle andı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma konseri yoğun ilgi gördü. Salonu tıka basa dolduran Erzurumlular, hüzünlü anlar yaşadı.

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Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerinin, İbrahim Erkal belgeseli ile devam etti. Ardından Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu İbrahim Erkal eserlerini seslendirdi.

AİLESİ DE KATILDI

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, İbrahim Erkal’ın kız kardeşleri Hülya Erkal Beyaz, Meryem Erkal Gedik, yeğeni Okan Beyaz ve hayranları katıldı.

Geceye sanatçının eşi Filiz Akgün Erkal da canlı bağlantı ile katılım sağladı.

Başkan Sunar, “Öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim. İbrahim Erkal kelimenin tam anlamıyla sanatçıydı. Kendisiyle Erzurumlular olarak her daim iftihar ediyoruz. İbrahim Erkal, şehrimizi sanat camiasında büyük bir yeterlilikle temsil ederken, ondaki Erzurumluluk sevdası hepimizin yüreğini kabartıyordu. Erzurum’u anmadığı ne bir televizyon programı, ne de albümü var. Her albümünde Erzurum’a ilişkin muhakkak güzel bir eser okudu. Bizleri hep gururlandırdı. Sağlığında olduğu gibi, vefatından sonra da şehrimiz İbrahim Erkal’a hep vefa gösterdi. Palandöken Belediyesi olarak bugün sanatçımıza bir vefa programı düzenleyelim istedik. Oluşturduğumuz Türk Musikisi Topluluğu, değerli sanatçımızın eserlerini seslendirdi. Bir kez daha hasretle, rahmetle yad ediyorum kıymetli sanatçımızı” dedi. (İHA)