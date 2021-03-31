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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hayatının şokunu yaşadı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak saldırıyı yara almadan atlatırken burada çalışan bir kişi kafasından yaralandı. Çıtak Harbiye Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu.

Güncellenme: 17:18, 31/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hayatının şokunu yaşadı

Olay Nişantaşı’ndaki güzellik merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayda güzellik merkezinde çalışan bir görevli darp edildi. Dükkanda olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi.

Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, ‘kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı’ ifadelerini kullandı. Koşar adımlarla karakola giren Dilan Çıtak Tatlıses, “Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:17:17,