İçinden ağaç geçen ev

Gümüşhane'de yaşayan Osman Nuri Kabal, tadilatını yapıp genişlettiği evin bitişiğindeki asırlık ağacı kesmeye kıyamadı. Kabal, ağacın gövde ve dallarını, duvar ve çatı içerisinden geçirerek korumaya aldı.

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Gözeler köyünde inşaat ustası olan Osman Nuri Kabal, emeklik sonrası yaşamak istediği yayla evinde tadilat yaptı.

Kabal, evi genişletmek isteyince yan taraftaki baba yadigarı 100 yıllık ardıç ağacı duvarın olduğu noktada kaldı.



Bunun üzerine Osman Nuri Kabal, duvar içinde ağacın gövdesi için alan bıraktı, çatıda da boşluk açtı.

“BEN YAŞADIKÇA AĞAÇ DA YERİNDE DURACAK”

Taş duvarı oyup çatıyı delen Kabal, “Gurbet hayatımı bitirip emekli olarak köyüme döndüm. Babamızdan kalan evi tekrar imar ettim. İmarı yaparken de özellikle de bu ağaca herhangi bir zarar vermedim, ağacı korudum. Babamızdan gelen doğa sevgimizi devam ettirdik. Kardeşim 58 yıl önce vefat etti, onunla bu ağaç altında oynardık. Bu ağaç artık bir anı, ben yaşadıkça ağaç da yerinde duracak. Ağaca her baktığımda kardeşimi görüyor gibi hissediyorum” dedi.

(DHA)