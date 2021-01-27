İçişleri Bakanlığı genelgesine rağmen Erciyes doldu taştı

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ve ögrenciler, kış turizm merkezlerinden vazgeçemiyor. Hafta sonu özellikle Uludağ'da kayak yapmaya gidenlerin sosyal mesafe ve maske tedbirlerini hiçe sayan görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girerek, dün 81 il valiliğine bir genelge gönderildi. Genelgede kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları vurgulandı. İçişleri genelgesinde tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanmasının sağlanacağı vurgusu yapıldı ancak genelgeye rağmen Erciyes’ten bugün benzer manzaraların olduğu haberler geldi.

DHA’nın servis ettiği habere göre 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi’nde yoğunluk yaşandı. 1500 yatak kapasiteli Erciyes’te otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kimi tatilciler de çocuklarıyla pistlerde kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

“ÇOK GÜZEL ÇOK KEYİFLİ”



Tatil için ailesiyle birlikte Erciyes’e gelen Dila Kurtdoğan, “Tatil için Erciyes’e geldik. Çok güzel ve keyifli. Sömestir tatilinin keyfini Erciyes’te çıkarıyorum. Ailemin bana karne hediyesi oldu. Hem de ikinci döneme güzel başlamak için buraya getirdiler. Erciyes’i çok beğendim. Kayağı biraz öğrenebildim” dedi.

“KARNE HEDİYESİ OLARAK ERCİYES’E GELDİK”

3’üncü sınıf öğrencisi Çınar Çebükay ise, “Kayak yapmak çok eğlenceli oluyor. Erciyes’e geldiğimiz için çok mutluyum. Ailem karne hediyesi olarak beni Erciyes’e getirdi. Erciyes’i çok sevdim” diye konuştu.

“TÜM KURALLAR EKSİKSİZ UYGULANACAK”

İçişleri Bakanlığı, Uludağ’daki görüntüler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

* Bakanlığımız, 81 İl valiliğine kayak otelleri/ tesisleri ile ilgili genelge gönderdi.

* Genelgede, konaklama tesislerine yönelik daha önce illere gönderilen genelge ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendiği hatırlatıldı.

* Bu genelge ile Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.

* Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin, müzikli eğlenceler vb. düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görüldüğü ifade edildi.

* Genelgede, kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları vurgulanarak, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

* Bakanlığı'mızın ilgili genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanması sağlanacak.

* Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak. Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

* Konaklama tesisleri için getirilen açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.

* Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.

* Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenecek, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenecek.

* Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanacak.

* Kayak otelleri ve tesislerinde salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetlenecek.

* Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.

*Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

DHA

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