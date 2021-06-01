İddialar doğru çıktı… Ünlü rapçi Lil Loaded hayatını kaybetti

ABD’de müzik dünyası ünlü rapçi Lil Loaded’dan gelen haberle sarsıldı. Gerçek adı Dashawn Robertson olan ve Dallas’ta yaşayan 20 yaşındaki rapçinin hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada bir anda yayıldı.

İddiaların önünün alınamaması üzerine Dallas polisi yetkilileri bir açıklamada bulundu. Yetkililer, Robertson’ın hayatını kaybettiğini doğrularken, ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşmadı.

‘6locc 6a6y’ isimli şarkısıyla kısa sürede büyük bir üne kavuşan Robertson’ın adı, geçtiğimiz yıl ekim ayında bir cinayete karışmıştı. Robertson, 18 yaşındaki arkadaşı Khalil Walker’ı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Suçlamaları reddeden Robertson, “Hepinize desteğiniz için teşekkürler. Masum olduğunuz halde sizi suçlu göstermek için her şeyi yapıyorlar. Bunu atlatacağız. Huzur içinde uyu kardeşim, seni seviyorum” açıklamasını yapmıştı.