İdil Ayşe için gerekli para toplandı, davullu zurnalı kutlama yapıldı

SMA hastası 14 aylık İdil Ayşe Adakan için başlatılan kampanyada tedavi için gerekli para toplandı. Aile ve kampanyaya destek verenler Lüleburgaz'da davul zurna ile kutlama yaptı.

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 14 aylık İdil Ayşe Adakan’a 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe’nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için başta Kırklareli Valiliği olmak üzere bağış kampanyası başlatıldı.

Mart ayında başlatılan kampanyada 1 milyon 948 bin doların toplandığının açıklanmasının ardından kampanyaya destek verenler, İdil Ayşe, annesi Zeynep Adakan, babası İbrahim Adakan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda bir araya geldi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin de aralarında bulunduğu grup, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı.

“BEKLEYEN 110 BEBEK VAR”

İdil Ayşe Adakan’ın annesi Zeynep Adakan, “1 milyon 948 bin doları tamamlamış bulunuyoruz. Ama biliyoruz ki daha geride bekleyen 110 bebek var. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Hiçbir aile bu parayı toplayabilecek güce sahip değil ama Lüleburgaz Trakya ve Türkiye ve gurbetçilerimiz herkes Işıl için bir şeyler yaptı. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

Baba İbrahim Adakan ise büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, “22 Şubat’tan beri Boston’daki hastaneyle yazışmalar devam ediyordu” dedi. (DHA)