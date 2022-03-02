İETT otobüsünde hem ısındı hem de yolculuk yaptı: ‘İndirmeye kıyamadım’

İstanbul Okmeydanı'nda İETT otobüsüne binen köpek, Taksim turu yaptıktan sonra bindiği yere tekrar gelince indi. Otobüs şoförü Cezair Çakır "Köpek Okmeydanı'nda otobüse binmişti. Üşümüştü. Ben de indirmeye kıyamadım" dedi.

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Çevredekilerin ‘Zeytin’ ismini verdikleri köpek, Okmeydanı’nda durakta İETT otobüsüne bindi. Yolculara aldırmayan köpek, dışarıyı da izlemeyi ihmal etmedi. Köpek bir süre sonra koltuğa uzanarak uyudu.

“MASUM MASUM BANA BAKIYORDU”

10 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Cezair Çakır, “Okmeydanı-Taksim hattında çalışıyorum. Otobüse bindiğimde insanlar sırayla akbil basıyordu. Köpek de arkalarındaydı. O zaman anlamadım. Sonra orta kapıdan içeriye girdi. İlk önce indirmeyi düşündüm. Sonra üşümüş masum masum bana bakıyordu. Sonra titremeye başladı. Ben de acıdım. Otobüsten indirmedim. Sonra geldi koltuğa oturdu. Yanına oturan insanlara hiçbir tepkisi olmadı. Dışarıyı seyrediyordu. Sonra gittim ona et aldım. Bazı yolcular ‘acaba bizi ısırır mı’ dedi. Ben de ‘zararsızdır, ısırmaz’ dedim. Sonra Taksim’e geldik. İndirmeye çalıştım, inmedi. Dönüşte benimle Okmeydanı’na geldi. İki üç durak sonra kendisi orta kapıdan indi. İlk defa böyle bir olay başıma geliyor ama çok mutlu oldum” dedi. (DHA)



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